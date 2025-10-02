Fiscalía de Marruecos advierte penas de hasta cadena perpetua por los disturbios

El jefe del Departamento de la Acción Pública en la Fiscalía marroquí, Ahmed Wali Alami, afirmó este jueves en declaraciones a la agencia oficial MAP que estas acciones no están amparadas por la libertad de expresión y constituyen delitos sancionados con severas penas de prisión.
Explicó que las condenas para delitos de violencia, vandalismo e incendios oscilan entre 10 y 20 años de cárcel, pero pueden alcanzar los 30 años e incluso la cadena perpetua en casos con circunstancias agravantes.
Alami subrayó que estos sucesos afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos y sus bienes, por lo que la ley debe aplicarse con total rigor en este contexto.
La Fiscalía marroquí había anunciado este miércoles que procesará a un total de 193 personas acusadas de "actos de violencia, destrucción e incitación" ocurridos hasta el martes, al tiempo que advirtió que tratará con la "máxima firmeza" los actos de vandalismo, incendios y violencia con sanciones "ejemplares".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Ministerio del Interior había informado sobre la muerte de tres ciudadanos y 740 heridos, la gran mayoría de ellos miembros de las fuerzas de seguridad, durante los disturbios desde el pasado martes.
Además, se vandalizaron cientos de vehículos y decenas de instalaciones públicas y privadas en más de veinte provincias.
Estas protestas habían sido convocadas por primera vez el pasado sábado a través de las redes sociales por un grupo juvenil llamado GENZ212, que exigía reformas en la educación y la salud, antes de que derivaran en actos de violencia.