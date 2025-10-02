Hay 40 italianos de la Flotilla detenidos por Israel, según el ministro de Exteriores

Roma, 2 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó este jueves que hay 40 ciudadanos italianos detenidos por las autoridades israelíes tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud este miércoles, cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza.