Honda invertirá 300 millones de dólares para aumentar su producción de motos en Brasil

Según el comunicado, con ese importe la empresa japonesa aumentará su capacidad productiva en esta planta para 1,6 millones de unidades por año a partir de 2026.

El plan de expansión incluye el lanzamiento de nuevos productos, tanto modelos inéditos como versiones actualizadas de ediciones anteriores, y la optimización de procesos para mejorar la eficiencia.

De acuerdo con Honda, a partir de la inversión se crearán cerca de 350 nuevos puestos de trabajo para acompañar el aumento de la producción, que se sumarán a los ya 9.000 trabajadores que integran la fábrica, que el próximo año cumplirá 5 décadas operativa.

Diariamente, cerca de 6.500 unidades salen de las líneas de producción de la fábrica de Manaos, donde se producen 20 modelos de motocicletas, además de cuatriciclos y distintos tipos de motores.

