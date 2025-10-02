La Iglesia española considera "desproporcionada e inhumana" la reacción de Israel en Gaza

El secretario general de los obispos católicos, Francisco César García Magán, leyó este jueves una declaración institucional sobre la situación de Gaza después de la reunión de la comisión permanente de la CEE celebrada esta semana.

"Ningún fin justifica nunca -incide el texto- el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamás o la masacre, respuesta desproporcionada e inhumana, a la que el Gobierno de Israel está sometiendo a la población civil de Gaza por los crímenes execrables cometidos el 7 de octubre".

Aludieron así a las 1.200 personas asesinadas y 250 secuestradas en territorio israelí aquel día, a lo que el Gobierno de Israel reaccionó con una gran ofensiva militar que ha causado más de 66.000 muertos y de 168.000 heridos, según datos del Ministerio gazatí de Sanidad.

Los prelados españoles "claman" por la paz en Gaza y consideran "imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común".

"Bienvenidas sean las iniciativas para lograr la paz", apostilla la Conferencia Episcopal.

Preguntado por si los obispos españoles se han planteado utilizar la palabra 'genocidio' para definir las acciones israelíes en la franja palestina, García Magán explicó que la declaración fue "dialogada" en la comisión permanente y en ningún momento se habló "de esa palabra en concreto.

La cuestión de si se trata de un genocidio o no ha abierto en España un agrio debate entre la izquierda, que así lo considera, y la derecha, así como en los medios de comunicación.