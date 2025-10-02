La OIM y el papa León XIV unen sus voces para pedir rutas seguras para la migración

Ginebra, 2 oct (EFE).- La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, fue recibida este jueves en el Vaticano por el papa León XIV, en un encuentro en el que ambas partes trataron el drama de los migrantes en el Mediterráneo.