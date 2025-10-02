La ONU afirma que su prioridad es evitar "cualquier daño" a los tripulantes de la flotilla

"Nuestra prioridad es evitar cualquier daño en las personas que van a bordo de los barcos, y esperamos que sean tratadas de forma justa y que se respeten sus derechos y su dignidad", expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, a preguntas de la prensa en su rueda de prensa diaria.

Además, resaltó el carácter humanitario de la flotilla, que navega con el fin de proporcionar ayuda y romper el bloqueo en la franja: "Nuestra opinión es que se debe dejar en paz a las personas que simplemente transportan ayuda humanitaria", agregó.

El portavoz aseguró que la ONU aboga por que se apoyen "todos los esfuerzos" para proporcionar ayuda humanitaria a los gazatíes, y dijo querer asegurarse de que todos los civiles son tratados de manera justa.

"Estamos intentando encontrar formas de evitar cualquier escalada de la situación y que todo se resuelva sin ningún daño para quienes participan (en la flotilla)", reiteró.

Haq aseguró que la ONU apuesta por respetar las leyes que se aplican en aguas internacionales y se mostró evasivo al calificar los arrestos de cientos de los tripulantes como ilegales, ya que eso "corresponde a los tribunales".

La Flotilla Global Sumud, casi completamente desarticulada y con más del 90 % de sus integrantes detenidos -443 de 500- por fuerzas israelíes, mantiene el barco Summertime -de apoyo legal- en el Mediterráneo, tras la interceptación de más de 40 embarcaciones cuando se aproximaban a Gaza.

Desde la tarde del miércoles, la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que los barcos de la flotilla -que pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria- llegasen a adentrarse en aguas territoriales, por lo que abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, en poco más de 12 horas, dando por finalizada la misión.