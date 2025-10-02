Macron favorable a derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo europeo

"Es importante tener un mensaje claro. Los drones que violan nuestros territorios representan un riesgo importante. Pueden ser destruidos. Punto final", aseguró Macron en un coloquio en la capital danesa junto a los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y Polonia, Donald Tusk.

El presidente francés apostó por "la imprevisibilidad y la ambigüedad estratégica" para oponerse a los planes de desestabilización de Moscú, con lo que se justificó que no se esté aportando toda la información de la respuesta europea a la crisis de los drones.

Pero aseguró que Europa hará "todo lo que sea necesario para preservar su integridad aérea y territorial" y que existen contactos en el seno de la OTAN para responder a posibles incursiones futuras de drones.

"El mensaje fundamental de esta reunión es que estamos preparados y en condiciones de preservar nuestro espacio aéreo, nuestro territorio y nuestra integridad. Estamos preparados en el flanco oriental de la OTAN sin que eso reduzca nuestro compromiso con Ucrania", agregó.

