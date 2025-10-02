Más de 10.000 personas se manifiestan ante el Coliseo romano en apoyo de la Flotilla

Roma, 2 oct (EFE).- Más de 10.000 personas, según la Policía, se manifestaron esta tarde en las inmediaciones del Coliseo de Roma tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla por Israel cuando trataba de llegar a Gaza, mientras las protestas se repiten en otras ciudades de toda Italia.