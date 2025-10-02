Miles de personas se manifiestan en España por Gaza y la protección de la flotilla

Como en muchos otros lugares del mundo, en Madrid y otras ciudades españolas como Barcelona o Valencia se han sucedido las protestas a lo largo del día -por la mañana unidas a una huelga estudiantil- para pedir respeto a los derechos de los activistas que iban rumbo a Gaza: "Si tocan a la flotilla nos han tocado a todas", ha concluido el manifiesto leído en la capital española.

"Una vez más Israel ha atacado un movimiento civil internacional que defiende los derechos humanos, mientras los gobiernos callan o hacen comunicados vacíos", han lamentado los organizadores de la marcha de Madrid.

Mientras tanto, en Barcelona, desde donde salió la Flotilla Global Sumud el 31 de agosto, miles de personas se han concentrado con cánticos contra el "genocidio de Israel" en un acto en el que se vivieron momentos de tensión por los intentos de los participantes de ocupar rondas aledañas.

En el País Vasco, lugar muy activo contra los ataques israelíes en Gaza, miles de personas han clamado igualmente en favor de una Palestina "libre" y subrayando "No es una guerra, es un genocidio".

Las convocatorias en España en señal de apoyo al trabajo humanitario de la misión naval dieron comienzo este jueves con manifestaciones estudiantiles por la mañana, convocadas con el lema 'Paremos el genocidio al pueblo palestino' y acompañadas de una huelga de alumnos.

Madrid ha sumado a más de 4.000 jóvenes, según las autoridades. La pancarta que abría la manifestación decía 'Pararlo todo para parar el genocidio'.

La movilización ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), una organización de alumnos de izquierda de las enseñanzas medias, animando a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a "levantarse contra el genocidio sionista" en decenas de localidades españolas.

También estudiantes de institutos y universidades de Barcelona salieron a la calle este jueves provistos de banderas palestinas para denunciar el "ataque" israelí a la flotilla y reivindicar la necesidad de "pararlo todo" mediante una huelga general.

La Global Sumud Flotilla se encuentra ya casi completamente desarticulada. De sus 500 integrantes, 443, más del 90 %, están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

La flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales.