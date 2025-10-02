Presidente de Israel dice que había advertido a Carlos III del auge del antisemitismo

Jerusalén, 2 oct (EFE).- El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, indicó este jueves que esta misma semana había mandado una carta al rey Carlos III de Inglaterra en la que le expresaba su "profunda preocupación por el aumento del antisemitismo" en el Reino Unido y le recalcaba la necesidad de actuar al respecto.