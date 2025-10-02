Putin: URSS y luego Rusia solicitaron entrar en OTAN dos veces, pero fueron rechazados

"Nuestro país, buscando eliminar las bases para la confrontación entre bloques y crear un espacio de seguridad común, incluso declaró en dos ocasiones su disposición a unirse a la OTAN", afirmó el jefe del Kremlin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro).

La primera vez eso ocurrió "en 1954, en la época de la URSS", señaló Putin.

Mientras la segunda fue "durante la visita del presidente de Estados Unidos, (Bill) Clinton a Moscú".

"En ambas ocasiones fuimos prácticamente rechazados de entrada", aseguró Putin.

Según el jefe del Kremlin, Rusia estaba dispuesta a trabajar con Occidente en "materia de seguridad y la estabilidad global".

"Pero nuestros colegas occidentales se mostraron reacios a liberarse de las garras de los estereotipos geopolíticos e históricos, de una visión simplificada y esquemática del mundo", aseguró.

Agregó que Clinton le dijo que la idea de la entrada de Rusia en la OTAN le parecía interesante y posible, sin embargo, cambió de opinión de la noche a la mañana tras realizar consultas con los aliados.