Cientos de instituciones y artistas en Países Bajos y Bélgica declaran “boicot” a Israel

Museos, festivales y compañías teatrales dejarán de colaborar con instituciones y empresas israelíes "cómplices de violaciones del derecho internacional", según un comunicado, pero quedan excluidas aquellas organizaciones israelíes que "no participen en violaciones" y que se hayan pronunciado "de forma inequívoca contra el genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid".

El boicot, subrayan, "no está dirigido a individuos ni a su origen, tampoco a judíos ni a israelíes como tales". "No queremos seguir siendo espectadores ante crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un genocidio contra el pueblo palestino", señalan los firmantes.

En la lista, figuran el Museo Bonnefanten de Maastricht, la sala de conciertos TivoliVredenburg en Utrecht, la compañía de teatro Oostpool en Arnhem, el Festival de Teatro Neerlandés de Ámsterdam, el Museo de Bellas Artes de Gante y el Teatro Real Flamenco de Bruselas, además de más de 870 artistas y figuras públicas.

"Toda expresión cultural palestina está siendo destruida: iglesias, mezquitas, centros educativos, bibliotecas y patrimonio cultural son objetivos prioritarios, al igual que periodistas, cooperantes, médicos y artistas. En Cisjordania y Jerusalén, la vida de la población palestina se vuelve cada vez más inviable. Esta etapa es la continuación de una política de décadas de represión, marginación y expulsión sistemática", denuncian.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los promotores comparan la iniciativa con el boicot internacional al régimen del apartheid en Sudáfrica, aislado durante décadas a nivel cultural, deportivo y económico, y aseguran que se inscribe en una "amplia movilización internacional" que incluye la retirada de cinco países, entre ellos Países Bajos, del Festival de Eurovisión si Israel participa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También mencionan como ejemplo el compromiso de más de 5.000 profesionales del cine de no colaborar con instituciones israelíes y la campaña No Music for Genocide, en la que unos 400 músicos, entre ellos Fontaines DC, Massive Attack y Kneecap, bloquearon su obra en plataformas israelíes.

Grandes instituciones como el Concertgebouw, el Rijksmuseum o el Museo Stedelijk de Ámsterdam no se han sumado a esta iniciativa.

"Hace tiempo que decidimos no pronunciarnos sobre guerras ni conflictos políticos; no vemos ese como nuestro papel", indicó Marie-José Raven, portavoz del Stedelijk, al diario neerlandés De Volkskrant.

Los impulsores piden que el boicot cultural sea seguido por acciones similares en los ámbitos deportivo, académico, económico y político. "No puede seguir todo como si nada. La impunidad debe terminar", concluye el texto.