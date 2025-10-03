Decenas de miles de personas se manifiestan en toda Italia en apoyo a Gaza y la Flotilla

Portando banderas de Palestina y carteles cargados de simbolismo, una multitud, entre ellos numerosos estudiantes, inundó las plazas de las principales ciudades italianas para apoyar a la Flotilla y exigir al Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni que rompa relaciones con Israel.

En Roma, más de 60.000 personas, según cifras policiales difundidas por medios locales, marcharon desde la plaza Vittorio Emanuele hasta la estación de Termini, donde la gente se congrega "defendiendo el honor de Italia", según el secretario general de CGIL, Maurizio Landini, sindicato que convocó la huelga.

"Están aquí para decir sí a la solidaridad, no al genocidio, sí a la hermandad", aseveró, al denunciar que "los trabajadores que sostienen este país también pagan el sueldo del (ministro de Transporte) Salvini", quien "debería respetarlos".

En Milán (norte), donde la CGIL cifró la participación en al menos 100.000 personas, la manifestación arrancó al son del himno partisano Bella Ciao.

Los manifestantes ocuparon vías de tranvía y corearon lemas como "Israel es fascista" e "Israel es un Estado terrorista", según la prensa local.

En otras grandes ciudades las calles también se llenaron de decenas de miles de personas, como Venecia (norte), Turín (norte) o Florencia (centro).

En esta última, los manifestantes bloquearon el tráfico ferroviario, escalaron vallas, ocuparon vías y colocaron materiales de construcción, según imágenes recogidas por la televisión pública RAI.

En Vicenza (norte), se interrumpió el peaje de la autopista A4 que conecta Venecia con Milán, donde además se pintaron consignas en el suelo.

En Nápoles (sur), grupos de manifestantes cortaron el tráfico y bloquearon el puerto, mientras que en Pisa (centro) marcharon por las principales arterias de la ciudad.

Mientras que en Catania (sur), un centenar de personas irrumpió en la estación y bloqueó la circulación ferroviaria al bajar a las vías, mientras otro centenar se mantenía en el exterior del edificio, según la RAI.

Otro de los incidentes ocurrió en el puerto de Livorno, cuyo acceso está cerrado debido a que activistas y estibadores han bloqueado el tráfico comercial que entra y sale, pero también el acceso a los pasajeros de ferries.

"La lucha por la liberación de Palestina debe empezar por nuestro gobierno y por los gobiernos europeos, que son hipócritas y cómplices, apoyando económicamente y con armas", denunció a EFE la manifestante Alexia desde la capital italiana.

Otra manifestante, Bianca, que encendió una bengala con los colores de la bandera palestina provocando vitores del resto de participantes, aseguró a EFE que esperan que el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, "tome una posición firme" y bloquee "todos los acuerdos que Italia tiene con Israel".

A las protestas se sumaron también representantes de la oposición, como el líder de Alianza Verde e Izquierda, Angelo Bonelli, quien acusó a Meloni de desentenderse de la "violencia de Netanyahu": "No le importa en absoluto", dijo.

Además de las manifestaciones, las huelgas provocaron cancelaciones y retrasos en el tráfico aéreo, ferroviario y local.

La estación romana de Termini permaneció operativa, aunque con retrasos de hasta 80 minutos y cancelaciones por la huelga, si bien la policía acordonó la entrada principal redirigiendo a viajeros y turistas hacia accesos laterales.

Mientras que los metros de Roma y Milán permanecieron abiertos sin grandes problemas.

Son dos las huelgas convocadas, una iniciada anoche con especial impacto en el transporte, y otra de CGIL y USB, que pese a haber sido declarada ilegal por la Comisión de Garantía de Huelga (autoridad administrativa independiente), finalmente no fue bloqueada por el ministro de Transporte, Matteo Salvini.

Estas protestas se suman a una serie de piquetes en universidades que ayer derivaron en ocupaciones en centros universitarios de Roma, Milán, Padua o Bolonia.