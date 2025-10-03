Detenido multimillonario ruso sospechoso de encargar un asesinato

"Ibraguím Suleimánov ha sido detenido en Moscú. Es sospechoso de haber cometido un delito tipificado en el artículo 105 del Código Penal ruso (asesinato)", declaró una fuente citada por la agencia TASS.

Según el diario Kommersant, se trata del asesinato de Gueorgui Tal, exdirector del Servicio Federal de Recuperación Financiera y Quiebras, en 2004.

Suleimánov, detenido ayer, fue apresado junto con el autor del crimen.

Según el canal de Telegram Shot, también se le investiga por otro asesinato cometido en 1999.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El empresario fue condenado a diez años y medio de prisión en 2004 por lavado de dinero y estafa por más de 4,5 millones de dólares, por lo que fue puesto en libertad condicional en 2015.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto con su hermano, Suleimánov era dueño de la empresa Sirena-Travel, compañía de servicios informáticos ligada al sector del transporte de pasajeros y el turismo.

A través del sistema Leonardo, servicio incluido en la empresa del detenido, se venden el 80 % de los billetes de avión en Rusia.

Además, Suleimánov era yerno de uno de los fundadores de Yukos, Platón Lébedev, empresario próximo al exoligarca ruso Mijaíl Jodorkovski, conocido adversario del presidente ruso, Vladímir Putin, que sirvió nueve años en prisión y que ahora se dedica a la oposición política desde el exterior del país.