El 59% de estadounidenses desaprueba la actuación de Israel en Gaza, según nuevo sondeo

La encuesta, realizada a 3.445 adultos entre el 22 y 28 de septiembre pasado, demuestra un aumento en el descontento entre los habitantes de EE.UU. hacia la gestión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que a principios del 2024 se situaba en un 51 %.

Un 39 % considera que Israel está yendo demasiado lejos en su conflicto con Hamás en la Franja, donde ya han muerto más de 60.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, millones han sido desplazados y se ha decretado una hambruna, en una grave situación que expertos califican de genocidio.

Los datos de esta nueva encuesta del Pew Center contrastan visiblemente con los recogidos por la propia encuestadora tras los ataques terroristas de Hamás en Israel el 23 de octubre de 2023, que desencadenaron la actual guerra en el enclave.

En ese entonces, solo un 27 % consideraba como desmesurada la respuesta israelí al ataque de Hamás en terroritorios israelíes, que luego aumentó a un 31 % un año después.

Ocho de cada diez estadounidenses están preocupados en cierta medida por la hambruna en Gaza, la muerte de civiles y la permanencia de rehenes israelíes en el la franja.

Al menos la mitad de los encuestados afirma estar extremadamente o muy preocupado por estos asuntos.

El porcentaje de estadounidenses que opina que el presidente Trump favorece demasiado al Gobierno israelí ha aumentado en cinco puntos (del 31 % al 35 %) desde marzo pasado, mientras que los que piensan que el republicano mantiene una posición equilibrada ha disminuido seis puntos, del 29 % al 23 %.

El 33 % de los estadounidenses cree que Washington proporciona demasiada asistencia militar a Israel, frente a un número mucho menor (8 %) que afirma que la ayuda no es suficiente.

Esta encuesta se realizó antes del anuncio de un plan de paz para Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos y que ha sido aceptado en principio por Netanyahu, proponiendo el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás -a quien Trump ha dado hasta el domingo para aceptar la propuesta- y la formación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por el republicano.

Según el Pew Center, más de un tercio de los encuestados (35 %) afirma que la ayuda humanitaria de EE.UU. a Gaza es insuficiente, mientras que el 9 % cree que es demasiada. Dos de cada diez aseguran que la cantidad ofrecida es adecuada, y el 35 % no está seguro.

La mayor desaprobación para con el Gobierno de Israel entre los estadounidenses coincide con lo reflejado en un sondeo adelantado la semana pasada por el diario The New York Times y la Universidad de Siena, que muestra que el apoyo a la respuesta israelí ante los ataques terroristas de Hamás ha pasado del 47 % al 34 % en los dos últimos años.