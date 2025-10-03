El guitarrista de Oasis Paul Arthurs anuncia que padece cáncer y hará un parón en la gira

Londres, 3 oct (EFE).- El guitarrista y cofundador de la banda británica Oasis Paul "Bonehead" Arthurs anunció este viernes que padece cáncer de próstata y que se tomará un "descanso planificado" de la gira mundial de reunión del grupo, que ahora se dirige a Asia y Oceanía, para continuar con el tratamiento.