La banda mexicana El Tri celebra 41 años de ‘Simplemente’ con dos conciertos sinfónicos

Tras 27 años desde que el grupo hiciera el primer concierto sinfónico de una banda de rock en el mismo escenario, la banda liderada por Alex Lora volverá a tocar en un auditorio que ya ha colgado el cartel de lleno para el día 13.

“En aquella ocasión yo les decía a los que vinieron que me daba gusto por ellos y que me sentía mal por los pendejos que no habían venido. Que se esperaran otros 30 años", bromeó Lora, de 72 años, en conferencia de prensa celebrada este viernes en el vestíbulo del lugar.

A diferencia de aquel concierto, este, bajo el nombre ‘Simplemente Sinfónico’, contará con la novedad de que todas las canciones del álbum se publicarán con arreglos orquestales que se lanzarán en un próximo disco remasterizado y con una edición exclusiva para los coleccionistas.

‘Simplemente’ fue el primer disco de la historia del rock en español en superar las 100.000 copias vendidas en México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los conciertos serán grabados en vídeo y se lanzará el que será el álbum número 56 de la banda capitalina, que tomó su nombre tras la disolución del grupo Three Souls In My Mind.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con 57 años de carrera Alex Lora explicó que el motivo de que la banda siga escuchándose entre “los más chavitos (jovencitos)” es que “si logras que tu canción diga lo que la raza quiere comunicar, esa canción va a quedar en el corazón para toda la vida”.

Además del concierto, la banda anunció que desde el sábado 4 y hasta el 27 de noviembre, el Museo del Chopo, que conmemora su 50 aniversario, expondrá una muestra dedicada a El Tri con 50 piezas seleccionadas de los objetos que el público les ha regalado, así como de elementos que otras bandas les han dedicado.

La banda continuará un legado marcado por conciertos sinfónicos en Estados Unidos y Perú, donde la banda es querida, y en ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Chihuahua y Saltillo.