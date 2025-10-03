La OACI condena a Rusia y Corea del Norte por interferir los sistemas de navegación aérea

Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo de la ONU encargado de velar por el sistema aéreo mundial, condenó este viernes las interferencias a los sistemas de navegación por satélite "originados" en Corea del Norte y Rusia.