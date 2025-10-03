Liberan bajo fianza al hijo del expresidente Mugabe de Zimbabue tras su arresto por drogas

La decisión fue adoptada en el Tribunal de Magistrados de Harare, la capital, por la magistrada Lisa Mutendereki, quien estableció que Mugabe Jr. deberá presentarse cada viernes ante la División de Drogas y Narcóticos de la Policía Criminal de Zimbabue y residir en una dirección específica hasta la conclusión del caso.

El tribunal fijó para el 22 de octubre el inicio del juicio, en el que el hijo del expresidente deberá responder a los cargos formulados por la Fiscalía, mientras la defensa insiste en su inocencia y sostiene que las sustancias incautadas no le pertenecen, según informaron medios locales.

Robert Mugabe Jr., de 33 años, fue detenido el miércoles pasado mientras conducía en dirección contraria por las calles de Harare, y, tras inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron una bolsa con dos sobres de marihuana y un triturador de esa sustancia.

Después de ser arrestado, pasó la noche en prisión preventiva y compareció por primera vez este jueves ante el tribunal, donde la Fiscalía se opuso a que se le concediera la libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga.

Su abogado, Ashley Mugiya, rechazó esa acusación y alegó que las drogas halladas pertenecían a amigos del acusado que lo acompañaban en el momento de la detención.

“Mi cliente niega los cargos e impugna las acusaciones del Estado. Las drogas encontradas en el maletero de su vehículo no le pertenecen”, afirmó Mugiya en declaraciones a EFE.

No es la primera vez que Mugabe Jr. comparece ante la justicia, ya que en febrero de 2023 fue arrestado por daños a la propiedad durante una fiesta.

En ese momento, se le imputaron tres cargos por “daños maliciosos a la propiedad” por presuntamente romper parabrisas de varios vehículos, y dos cargos de agresión por escupir a un agente de policía.

El padre del acusado, Robert Mugabe, gobernó Zimbabue desde la independencia del país en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Sin embargo, en parte del continente africano Mugabe sigue siendo recordado como un héroe de la independencia y un líder que se enfrentó al colonialismo.

Tras el golpe militar que los derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, aunque con privilegios garantizados hasta su muerte en 2019 por el Gobierno de su sucesor, Emmerson Mnangagwa.