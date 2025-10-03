Mexicanos detenidos por Israel en la flotilla están "bien" y han aceptado ser repatriados

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió con los activistas quienes permanecen bajo custodia desde que su embarcación fue interceptada esta semana cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El grupo, integrado por seis activistas identificados previamente por la propia SRE, agradeció el acompañamiento y la asistencia consular y, según lo reportado, “los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México”.

La SRE no precisó una fecha estimada, pero aseguró que las gestiones están en curso.

Asimismo, la cancillería informó también que una mexicana que viajaba en una embarcación de apoyo legal de la flotilla “se encuentra bien” y mantiene comunicación con las autoridades consulares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno reafirmó que mantiene contacto permanente con los familiares y su compromiso de “velar por la integridad y seguridad” de los connacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Flotilla Global Sumud, integrada por activistas de distintos países, partió con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

El martes, las embarcaciones fueron detenidas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que motivó al Gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había declarado el jueves que los activistas “no cometieron ningún delito” y que la ayuda humanitaria “debe llegar a Gaza”, al tiempo que exigió su liberación y retorno inmediato.

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza y presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra en el enclave.