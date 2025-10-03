Prosegur acoge en su sede el seminario internacional "retos y estrategias de la seguridad en el siglo XXI"

El evento fue inaugurado por Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo y Antonio Rubio, Secretario General de Prosegur, y contó con la participación de expertos, autoridades y directivos de empresas de Brasil, Colombia y Perú, quienes debatieron sobre los retos actuales del sector y la relevancia de la cooperación internacional.

Durante la jornada se han abordado cuestiones clave como la protección de infraestructuras críticas, la seguridad urbana, la colaboración público-privada, el estado de derecho, los marcos regulatorios para la inversión, los retos de la ciberseguridad, la soberanía digital, así como el desarrollo de una inteligencia artificial responsable y la gobernanza tecnológica.

En este marco, Antonio Rubio ha explicado que “en un mundo cada vez más interconectado y complejo, la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral, que combine la dimensión física, jurídica y digital. Este seminario refleja el compromiso de Prosegur con la cooperación iberoamericana y con la construcción de un marco de confianza que permita a empresas, instituciones y ciudadanos afrontar los desafíos del siglo XXI con garantías”.

El encuentro ha contado con un destacado panel de ponentes procedentes de instituciones y organizaciones como Cipher, BBVA, Indra Group, Telefónica Hispam, Mapfre, Ministerio de Ciencia, Fundación Carolina, Alcaldía de Cali, Cyber Hunter Intelligence, Tecnología e Innovación de Colombia, Colegio de Registradores, Fundación Iberoamérica Empresarial, BID Invest, Uría Menéndez y Martínez Quintero Mendoza González Laguado & de la Rosa Abogados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta iniciativa, Prosegur refuerza su compromiso con la generación de conocimiento y el impulso de la colaboración entre actores públicos y privados para hacer frente a los nuevos desafíos de seguridad que plantea el siglo XXI. Asimismo, la compañía consolida su papel como referente internacional en el desarrollo de soluciones innovadoras y en la promoción de un ecosistema seguro y sostenible que contribuya al progreso de la sociedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, Cipher y AVOS Tech, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con una presencia global en 36 países de los cinco continentes, Prosegur facturó un total de 4.908 millones de euros en 2024. Asimismo, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 177.000 empleados.

Prosegur actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial. Además, Prosegur canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.