Renuncia el titular del instituto del indígena de Paraguay, tras protestas de nativos

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia debido a la ausencia del gobernante del país, Santiago Peña, aceptó mediante un decreto la renuncia de Benegas, señaló el Ejecutivo en Asunción en un comunicado.

En su reemplazo, asumió como nuevo presidente del Indi, Hugo Ramón Samaniego, destacó la comunicación oficial.

Benegas, un militar en retiro, fue designado titular del Indi el pasado 3 de junio de 2024, tras la renuncia de la exdiputada Marlene Ocampos.

El Gobierno paraguayo agradeció esta jornada a Benegas por su gestión y aseguró que el Indi "continuará trabajando en estrecha colaboración con líderes y lideresas de los pueblos originarios", según la nota.

La renuncia de Benegas fue una de las demandas principales de los indígenas que iniciaron el pasado 22 de septiembre acciones de protesta como plantones, marchas y cierres intermitentes de carreteras en varios puntos del país.

Los indígenas se opusieron al cierre de las oficinas del Indi en la capital, Asunción, y su traslado a tres sedes regionales.

Otra de las reivindicaciones de los indígenas es la compra por parte del Estado de tierras para las comunidades aborígenes, dijo el 23 de septiembre pasado Marco Rivarola, presidente de la Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna (Anivid), la organización que convocó a las protestas.

Rivarola explicó entonces que piden, además, el cese de los "desalojos forzosos" de sus comunidades y la instalación de "una mesa de diálogo con todos los pueblos" originarios para discutir sus reclamos.

Las protestas coincidieron con el comienzo del 180 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se reunió en Paraguay del 22 al 26 de septiembre pasado.