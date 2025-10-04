"Gracias por abrir una nueva era en Japón", dice primera mujer llamada a liderar el país

En sus primeras declaraciones, minutos después de anunciarse su victoria, Takaichi, de 64 años, se dirigió a sus colegas legisladores congregados en la sede del conservador PLD en Tokio, tras una elección que promete desembocar en su ascenso a primera ministra de Japón este mismo mes.

"Hay muchísimas cosas que debemos hacer juntos y muchas políticas que deben implementarse con prontitud. Juntos, haremos del PLD un partido más motivado y optimista, un partido que transforme la ansiedad de muchas personas en esperanza", prometió.

La japonesa, la cara más visible del ala dura de la formación conservadora, instó a los miembros del partido a "reconstruir el PLD" para dar cabida a todas las generaciones, según la retransmisión en directo de la cita política a través de la cadena pública NHK.

Takaichi, exministra de Interior y Seguridad Económica, obtuvo 185 de los 342 votos en juego en la segunda vuelta de las primarias, frente a los 156 obtenidos por su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que a sus 44 años también buscaba hacer historia como el líder político más joven del Japón de posguerra.

Takaichi y Koizumi, que partían como claros favoritos, llegaron a la segunda vuelta después de que en la primera, también celebrada este sábado, ninguno de los cinco candidatos lograra una mayoría de votos.

Estas primarias del partido gobernante, que fueron adelantadas tras la renuncia el mes pasado del primer ministro, Shigeru Ishiba, eran especialmente relevantes porque, con alta probabilidad, su ganadora se convertirá en la nueva primera ministra de Japón.

Takaichi tendrá que asegurarse ahora la cooperación de la oposición para ser confirmada como primera ministra en una votación posterior en el Parlamento, que se espera que se celebre en una sesión extraordinaria a mediados de mes, dado que el PLD y su socio de gobierno, Komeito, han perdido la mayoría en ambas cámaras.

Se prevé que no haya trabas para la confirmación de Takaichi, al no haber consenso entre la oposición para presentar otros nombres.