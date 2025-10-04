Los drones obligan al aeropuerto de Múnich a cerrar temporalmente por segunda noche

"El 3 de octubre, el Servicio Alemán de Control Aéreo (DFS) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 hora local (21.30 hora GMT), debido a avistamientos de drones", señaló el aeropuerto, el segundo mayor de Alemania después del de Fráncfort, en un comunicado.

En total, 23 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados y 12 vuelos con destino a Múnich tuvieron que ser cancelados.

A la vez, 46 salidas no pudieron realizarse según lo previsto y fueron canceladas o reprogramadas para este sábado.

Aproximadamente 6.500 pasajeros se vieron afectados.

Como ya ocurrió la noche anterior, el aeropuerto de Múnich, en colaboración con las aerolíneas, organizó inmediatamente la asistencia a los pasajeros en las terminales, recalcó la gestora, que explicó que se instalaron camas de campaña y se proporcionaron mantas, bebidas y aperitivos.

El aeropuerto, en el que rige una prohibición de vuelos nocturnos para el tráfico regular de pasajeros entre medianoche y las 05.00 de la mañana (03.00 GMT), informó a primera hora del sábado que, desde las 07.00 hora local (05.00 GMT), "las operaciones aéreas se están reanudando de manera gradual".

La gestora del aeropuerto espera no obstante que a lo largo del día aún haya retrasos.

La víspera ya se vieron afectados unos 3.000 pasajeros por el cierre del aeropuerto debido al mismo motivo. En esa ocasión, 17 vuelos no pudieron despegar por la noche y 15 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, dijo que la policía regional del estado federado debería recibir una autorización para derribar drones en caso de duda.

"Queremos ampliar significativamente las facultades legales de la policía bávara, para que pueda actuar de forma inmediata y eficaz contra los drones. Esto también significa que la policía pueda derribar drones de inmediato en caso de peligro inminente", declaró, recoge la cadena de televisión 'ntv'.

El tema de los drones también será abordado este sábado en Múnich durante una reunión del ministro del Interior federal, Alexander Dobrindt, con varios colegas de países europeos.

El viernes, Dobrindt adelantó que pronto presentará un nuevo proyecto de Ley de Seguridad Aérea, y opinó que las Fuerzas Armadas alemanas deberían participar en la lucha contra los drones en el marco de la asistencia administrativa, una tarea que ahora corresponde solo a la policía federal y regional.

Según el DFS, las perturbaciones causadas por drones en los aeropuertos del país han aumentado significativamente: hasta finales de agosto, se habían registrado 144 interferencias por ese motivo, de acuerdo con datos de la empresa citados por 'ntv'.

Solo en Múnich se produjeron seis avistamientos hasta agosto, y en el aeropuerto de Fráncfort, 35.

En el mismo período del año anterior hubo 113 incidentes en todo el país, y en 2023 solo 99.

De momento se desconoce quién está detrás de los vuelos de drones ni cuáles son sus motivos, aunque tanto la OTAN como la Comisión Europea han apuntado a Rusia como probable responsable, dado el apoyo europeo a Ucrania.

El primer ministro de Baviera, Markus Söder, relacionó el incidente de Múnich con otros avistamientos de drones en Europa, al asegurar en 'Welt TV' que "no fue un caso aislado".

Las interferencias con drones en el tráfico aéreo han afectado también a Dinamarca, Noruega, Polonia, Rumanía, Estonia y Bélgica, entre otros países.

Las autoridades están investigando la sospecha de que los aparatos sobrevolaran infraestructuras críticas.