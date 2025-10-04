Merz insta a Hamás a aprovechar "la mejor oportunidad para la paz" en Gaza

Berlín, 4 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este sábado a Hamás a aprovechar "la mejor oportunidad para la paz" en Gaza, después de que el grupo islamista se haya declarado dispuesto a devolver a Israel todos los rehenes que mantiene aún en sus manos y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta presentada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja.