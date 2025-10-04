Paraguay apoya el plan de paz de EE.UU. para avanzar hacia la estabilidad en Medio Oriente

Asunción, 4 oct (EFE).- El gobierno de Paraguay expresó este sábado su apoyo al plan de paz de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un esfuerzo para avanzar "hacia la estabilidad y la convivencia pacífica en Medio Oriente".