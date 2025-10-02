Embajada de Israel en Asunción destaca el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

La representación diplomática - a cargo del embajador Amit Mekel- celebró la reunión “histórica celebrada en la Casa Blanca el 29 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu" en la que “anunciaron la aceptación por parte de Israel del plan del presidente Trump para avanzar hacia la paz en Medio Oriente, con un enfoque inmediato en la resolución del conflicto en Gaza”.

“Israel siempre ha buscado poner fin a esta guerra manteniendo su adhesión a las metas establecidas por su gabinete de seguridad y se ha comprometido con la paz a través de medios diplomáticos”, señala el comunicado de la representación israelí.

Añade que “Hamás, responsable del inicio del conflicto el 7 de octubre, ha obstaculizado la finalización de la guerra y es directamente responsable del sufrimiento tanto de israelíes como de palestinos durante los últimos dos años".

Plan de paz

Según la misiva, “el plan aceptado, contempla la liberación inmediata de los 48 rehenes, la desmilitarización de Hamás, la creación de una autoridad civil bajo supervisión internacional, y el establecimiento de mecanismos para garantizar la seguridad de Israel y el desarrollo futuro de los palestinos”; y agrega que “el plan cuenta con el respaldo de numerosos países y marca un paso significativo hacia un nuevo capítulo de seguridad, cooperación y desarrollo regional”.

Asimismo, “se establece un organismo internacional de supervisión, el ‘Board of Peace’, encabezado por el presidente de los Estados Unidos, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por todas las partes".

En otro apartado, la embajada israelí en Asunción indica que “Israel espera que Hamás acepte el plan del presidente Trump, con el objetivo de recuperar a todos los rehenes y construir una Gaza desradicalizada, desmilitarizada y que deje de representar una amenaza para Israel".