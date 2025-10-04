Política nacionalista se perfila como histórica primera ministra de Japón

Las mujeres son escasas tanto en la política nipona como en los consejos de administración de las empresas del país. Japón ocupa el puesto 118º de 146 en el informe 2025 del Foro Económico Mundial sobre igualdad de género. Islandia, Finlandia y Noruega ocupan los tres primeros lugares.

Takaichi ganó en la segunda vuelta de la votación interna del Partido Liberal Demócrata (PLD) -que gobierna desde 1955- y tiene casi asegurada la investidura en el Parlamento, que según medios locales podría celebrarse a partir del 13 de octubre.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció el 7 de septiembre que dimitiría al cargo tras menos de un año en el poder, presionado por las debacles electorales que sufrió su partido en las legislativas durante su mandato.

Fan de Margaret Thatcher

Takaichi, de 64 años, una admiradora declarada de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, defiende ideas conservadoras en lo social y un refuerzo de los programas de defensa, además de ser muy crítica con el aumento del poderío militar de China en la región.

“Junto con muchos de ustedes, forjamos una nueva era para el PLD”, declaró Takaichi en la sede del partido en Tokio, tras imponerse al mediático y más moderado Shinjiro Koizumi, 20 años menor que ella.

“Más que sentirme feliz, ahora siento que hay un verdadero desafío por delante. Estoy convencida de que hay una montaña de trabajo que debemos gestionar juntos, aunando esfuerzos”, afirmó.

Debemos empujar juntos, todas las generaciones, y trabajar como una sola para reconstruir” el partido, sostuvo entre aplausos quien fuera batería en una banda de heavy metal en sus años de escuela secundaria.

El PLD ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1955. Actualmente, lo hace en coalición con la formación Komeito, por lo que Takaichi como líder del partido tiene casi asegurado convertirse en la primera ministra.

Yasukuni

La política visita habitualmente el Santuario de Yasukuni, un memorial para los fallecidos en los conflictos armados, incluidos criminales de guerra, y que es considerado en otros países de Asia como un símbolo del pasado militarista de Japón.

Exministra de Seguridad Económica, en el pasado expresó sus discrepancias con China y su refuerzo militar en la región de Asia-Pacífico.

En temas económicos, apoya un mayor gasto público y tasas de interés bajas, en línea con su mentor, el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en 2022.