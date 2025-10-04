Ucrania devuelve a sus famiias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

Berlín, 4 oct (EFE).- Ucrania ha conseguido devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia, informó Andrí Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski.