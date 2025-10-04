Ucrania devuelve a sus famiias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

"Dentro de la iniciativa del presidente de Ucrania 'Bring Kids Back UA', se logró rescatar a 22 niños y adolescentes ucranianos de territorios temporalmente ocupados", indicó en un mensaje en la aplicación Telegram.
Según Yermak, entre los menores devueltos se encuentra un niño de 10 años, "al que obligaban a estudiar según el programa ruso y amenazaban con enviarle a una evaluación a (la ocupada península de) Crimea con un diagnóstico psiquiátrico inventado".
También se devolvió a un adolescente de 16 años junto a su hermano menor.
De acuerdo con Yermak, su familia sufría persecución en el pueblo por negarse a tramitar el pasaporte ruso y a trabajar en la escuela ocupada por Rusia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Asimismo, fue retornada una niña de 14 años que en la escuela rusa "sufría humillaciones constantes por su origen ucraniano".