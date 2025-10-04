Von der Leyen condena el ataque ruso a una estación de tren en Ucrania

"La UE apoya a Ucrania, cuyo pueblo vuelve a sufrir a manos de la barbarie rusa. Las impactantes imágenes que nos llegan desde la estación de tren de Shostka ponen de manifiesto la imprudente y continuada voluntad de Rusia de atacar a la población civil", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

"La UE y sus socios internacionales deben seguir aumentando la presión sobre Rusia, hasta que esta acepte finalmente una paz justa y duradera", añadió la mandataria.

Los informes preliminares indican que en el lugar se encontraban tanto empleados de la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia como pasajeros.

"Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es un terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan", afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por ello, instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a "acciones contundentes".