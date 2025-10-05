Gloria Estefan conquista Madrid con un canto a la unidad en la fiesta de la Hispanidad

La artista cubana, que celebra 50 años de carrera, ofreció un recorrido por sus canciones más emblemáticas ante un público entregado y diverso.

A las 12.00 hora local (10.00 GMT), la música empezó a sonar por lo altavoces con temas de otros grupos, pero el momento que todos esperaban llegó una hora después, cuando la cantante subió al escenario acogida por una ovación ensordecedora.

"¡Qué delicia ser parte de esta celebración tan especial!", dijo nada más tomar el micrófono.

La estrella cubana arrancó el concierto con 'Oye mi canto', con la que miles de voces se unieron a la suya, bailando y coreando el estribillo bajo las altas temperaturas que, lejos de ahuyentar al público, parecieron encender aún más el ánimo.

Banderas de Cuba, Perú, Argentina, México y, por supuesto, España, ondearon durante toda la mañana al ritmo de los tambores y las trompetas, que acompañaron a Estefan en directo.

Su repertorio consistió mayormente en un viaje por las cinco décadas de su trayectoria, con temas como 'No pretendo', 'Hoy' o 'La vecina', aunque el momento más esperado llegó con los primeros acordes de 'Con los años que me quedan', donde invitó a su marido, Emilio Estefan, al escenario.

Otro de los momentos más vibrantes llegó con 'Chirriqui Chirri', cuando Gloria Estefan estuvo acompañada Nathy Peluso, con quien lanzó el remix de este tema.

Entre aplausos y gritos del público, ambas desbordaron energía y complicidad, fusionando los ritmos latinos clásicos de Estefan con el estilo contemporáneo y arrollador de Peluso.

La argentina no fue la única invitada al escenario, ya que Gloria también subió a su hija, Emily Estefan, quien comenzó su paso por Madrid con un tema de la cantante estadounidense Billie Holiday.

El concierto terminó con 'Cuba libre', tema con el que Gloria Estefan quiso rendir homenaje a sus raíces y al papel de los migrantes en la historia común de ambos lados del Atlántico.

Entre el público estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que saludó a la cantante antes de su actuación.

Este recital fue uno de los actos centrales de la programación de Hispanidad 2025, cuya quinta edición se celebra en la capital española del 3 al 12 de octubre bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.