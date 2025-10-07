Auserón canta a Grecia en su nuevo disco y defiende que "España es un país mestizo"

El que fuera vocalista del grupo de rock español Radio Futura (1979-1992), señala en una entrevista a EFE que ha apostado toda su carrera por destacar las múltiples raíces de España, muchas "de ida y vuelta".

"Sería una lástima malograr eso después de tanta pena", subraya Auserón (Zaragoza, 1954) ante la supuesta creciente preocupación popular por la inmigración, algo que para él es en realidad "'marketing' para ganar voto y a través de ello capitalizar".

Sobre el encuentro intercultural canta en 'El color del alma', uno de los 9 temas de 'Narantzi' (La Huella Sonora), el álbum que publica este viernes y en el que ha incluido temas de composición propia y clásicos griegos del siglo XX adaptados por él, haciendo suyo el rebetiko popular y la balada mediterránea.

"Llevo 40 años de interiorizar a fondo el canto en nuestra lengua natal en boca de negros y mulatos, pero yo, que me doctoré con una tesis sobre la música en la Antigua Grecia, echaba de menos no haber ido a conocer la Grecia actual y allí encontré una profundidad insondable y algo muy fuerte, la frontera opuesta, la frontera este", explica sobre este giro.

De esa tradición le han deslumbrado para empezar el "exotismo de los ritmos impares" que allí aún se conservan, también la melodía, "con una profundidad mayor", así como su capacidad para "integrar los influjos internacionales desde la propia tradición afrocubana hasta el jazz, el blues...".

"Y luego una poesía muy profunda, que responde a las penalidades de su historia durante siglos y que aporta una sensibilidad muy especial, con una intensa y palpitante relación entre poetas y canciones populares", señala, ante una lengua "que lleva siendo casi la misma durante 4.000 años y tiene palabras con una gravedad que, cuando nombras algo, casi lo tocas".

Grabado en los 133 Studios de Atenas, en colaboración con el maestro del buzuki Vaggelis Txeretas y con el cantante y guitarrista Theodoros Karellas, así como con la española Anni B Sweet, el álbum lo ha titulado con la palabra griega para la naranja.

Auserón fue uno de los principales exponentes de la "movida madrileña", un movimiento cultural de principios de los 80 que integraron también otro grandes referentes del panorama artístico español, como el director de cine Pedro Almodóvar o la cantante hispano-mexicana Olvido Gara, "Alaska".

Convertido después en Juan Perro, es Premio Nacional de Músicas Actuales y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y está considerado un experto en los llamados 'palos de ida y vuelta' que unieron España y Cuba desde que en 1991 publicara el disco 'Semilla del son', en referencia al son cubano.