Canciller peruano pide en Roma reforzar lazos con Europa para un orden mundial "más justo"

"Vivimos en un contexto internacional complejo, caracterizado por la incertidumbre y una mayor multipolaridad, donde la principal motivación de los actores internacionales parece ser la competencia", afirmó Schialer durante su intervención en la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.

"Sin embargo, los tiempos adversos generan oportunidades para que nuevos actores relevantes puedan asumir un papel protagónico en la construcción de un orden más justo y resiliente. Y estoy convencido de que América Latina y el Caribe puede – y debe – asumir ese papel", añadió.

La conferencia, organizada por la Cancillería italiana junto con la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), reúne este martes en Roma a altos representantes de los 33 países de la CELAC, así como de organismos regionales y europeos, bajo el lema 'Italia y América Latina: una asociación para el crecimiento sostenible'.

El jefe de la diplomacia peruana intervino durante la primera sesión temática de la jornada, titulada 'La asociación económica con América Latina y el Caribe para apoyar el crecimiento y el libre comercio' y afirmó que su país "se proyecta al mercado mundial con una sólida política de internacionalización y apertura económica".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Italia, con una visión estratégica y de largo plazo, comprendió el peso de nuestra región como un socio político y económico confiable en este nuevo escenario mundial, lo que nos alienta a continuar forjando una asociación que nos conduzca al crecimiento y el beneficio mutuo donde la confianza y la cooperación deben fortalecerse", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El canciller peruano también subrayó que esta alianza debe basarse en "valores fundamentales compartidos con Europa, como la democracia, el multilateralismo y el compromiso con el desarrollo sostenible" e insistió en que su país "está listo para ser un socio estratégico y confiable, que tienda un puente" entre ambas regiones.

"El ímpetu renovado que nos congrega hoy, debe ser la fuerza que impulse nuestros vínculos y nos lleve del diálogo a la acción, para continuar cimentando esta 'asociación en expansión', en un marco de confianza y visión compartida de futuro", concluyó.