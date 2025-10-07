Canciller peruano pide en Roma reforzar lazos con Europa para un orden mundial "más justo"

"Vivimos en un contexto internacional complejo, caracterizado por la incertidumbre y una mayor multipolaridad, donde la principal motivación de los actores internacionales parece ser la competencia", afirmó Schialer durante su intervención en la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.
"Sin embargo, los tiempos adversos generan oportunidades para que nuevos actores relevantes puedan asumir un papel protagónico en la construcción de un orden más justo y resiliente. Y estoy convencido de que América Latina y el Caribe puede – y debe – asumir ese papel", añadió.
La conferencia, organizada por la Cancillería italiana junto con la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), reúne este martes en Roma a altos representantes de los 33 países de la CELAC, así como de organismos regionales y europeos, bajo el lema 'Italia y América Latina: una asociación para el crecimiento sostenible'.
El jefe de la diplomacia peruana intervino durante la primera sesión temática de la jornada, titulada 'La asociación económica con América Latina y el Caribe para apoyar el crecimiento y el libre comercio' y afirmó que su país "se proyecta al mercado mundial con una sólida política de internacionalización y apertura económica".
"Italia, con una visión estratégica y de largo plazo, comprendió el peso de nuestra región como un socio político y económico confiable en este nuevo escenario mundial, lo que nos alienta a continuar forjando una asociación que nos conduzca al crecimiento y el beneficio mutuo donde la confianza y la cooperación deben fortalecerse", señaló.
El canciller peruano también subrayó que esta alianza debe basarse en "valores fundamentales compartidos con Europa, como la democracia, el multilateralismo y el compromiso con el desarrollo sostenible" e insistió en que su país "está listo para ser un socio estratégico y confiable, que tienda un puente" entre ambas regiones.
"El ímpetu renovado que nos congrega hoy, debe ser la fuerza que impulse nuestros vínculos y nos lleve del diálogo a la acción, para continuar cimentando esta 'asociación en expansión', en un marco de confianza y visión compartida de futuro", concluyó.