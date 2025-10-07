El Ejército de Ecuador destruye 10.000 plantas de coca en la frontera con Colombia

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- El Ejército ecuatoriano destruyó una hectárea con aproximadamente 10.000 plantas de coca que estaban ubicadas en el municipio de Putumayo, de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este martes la institución militar.