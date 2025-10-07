Hallan muertas a dos adolescentes en Nueva York: sospechan de accidente durante “juego”

Las adolescentes encontradas sin vida en una formación en la Línea J en Brooklyn parecen ser las últimas víctimas del popular juego mortal subway surfing, que consiste en “surfear” sobre trenes en movimiento.

Esta tendencia mortal está siendo fomentada en redes sociales y ya adquirió una masiva popularidad entre los jóvenes a lo largo de Nueva York, según las autoridades locales.

Sobre el caso, uniformados que respondieron a una llamada al 911 encontraron a las chicas inconscientes poco después de las 3 de la madrugada en el techo del último vagón de un tren en la estación de la Avenida Marcy en el barrio de Williamsburg, que acababa de cruzar el puente de Williamsburg desde Manhattan. Se las declaró muertas en el lugar de los hechos y luego se reveló que se trataba de dos adolescentes, una de 12 y la otra de 13 años.

“Es desgarrador que dos muchachas jóvenes hayan perdido la vida porque de alguna manera pensaron que viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable“, expresó luego en un comunicado el presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow. Asimismo, el surfing se ha vuelto más letal en los últimos años, especialmente entre adolescentes que se entusiasman con videos sensacionalistas de esta práctica.

Fuente: Clarín.