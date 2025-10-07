Petro propone hacer una réplica del Tesoro Quimbaya con 42 kilos de oro incautado

"Unos 42 kilos de oro incautado. Esto debería pasar al Banco de la República (emisor), pero queremos que se haga la réplica del tesoro Quimbaya, para traer su réplica a Colombia", escribió Petro en su cuenta de X.

Los lingotes de oro fueron hallados en el tanque de gasolina de un vehículo en una zona rural del municipio de Pitalito (Huila), según informó el Comando General de las Fuerzas Militares, información reposteada por el presidente.

Según la información, el oro supuestamente pertenecía al grupo armado ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las FARC que está en un proceso de paz con el Gobierno colombiano.

El Tesoro Quimbaya al que aludió Petro se encuentra en su mayor parte en el Museo de América de Madrid y consta de 122 piezas precolombinas halladas a finales del siglo XIX en el departamento del Quindío, en el centro de Colombia.

La colección fue obsequiada en 1893 por el entonces presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino a la reina española María Cristina de Habsburgo en agradecimiento por la ayuda de la Corona en una disputa limítrofe con Venezuela.

Otra parte del mismo tesoro, compuesta por más de 90 piezas, se encuentra en un museo en Chicago (Estados Unidos).

En mayo de 2024 el Gobierno colombiano pidió oficialmente a España la devolución del tesoro mediante una carta dirigida a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura, sin que hasta el momento haya habido avances al respecto.

El presidente Petro también ha propuesto varias veces trasladar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena de Indias porque considera que con las políticas del Gobierno de Donald Trump, Estados Unidos "se va a hundir en las nuevas esclavitudes de la droga, de la ignorancia, de las razas que no existen".