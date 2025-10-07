Video: presidente de Ecuador sale ileso de ataque a balazos a su caravana

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo la Ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, a la prensa en el interior del país y aseguró que el mandatario salió sano y salvo.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien al interior grita “agachen la cabeza”.

Otras imágenes desde el exterior muestran a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos mientras la caravana avanza en medio del sonido de sirenas.

Los vehículos fueron atacados cuando se trasladaban hacia la localidad andina de Cañar (sur), donde el mandatario inauguró una planta de tratamiento de agua. Más tarde y a 70 kilómetros de allí Noboa participó de un acto público en Cuenca.

“Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes”, dijo el presidente ante los asistentes en Cuenca.

Manzano señaló que el gobierno presentó una denuncia por “tentativa de asesinato” contra Noboa y que tras el hecho hay cinco personas detenidas, que serán investigadas por el delito de terrorismo, castigado con hasta 30 años de prisión.

Desde el 22 de setiembre, el gobierno enfrenta protestas en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

“No son pacíficas”

Los pueblos originarios bloquean vías y marchan porque el aumento del precio de los combustibles incrementó el costo de vida en las regiones agrícolas.

Las protestas dejan un indígena fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

El mandatario “está haciendo su agenda con normalidad”, señaló la ministra.

Durante las protestas indígenas, Noboa, en el poder desde 2023 y ya en su segundo mandato, ha visitado las provincias más golpeadas por las manifestaciones como Imbabura (norte), donde choques con la fuerza pública dejaron un fallecido.

Hace una semana, la presidencia denunció que un convoy encabezado por el gobernante y los embajadores de la Unión Europea (UE) e Italia fue atacado por “grupos violentos infiltrados” en Imbabura.

En su declaración a la prensa, Manzano expresó que “dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, eso solamente son (actos) criminales”.

“Esto no se va a quedar en la impunidad”, añadió.

Noboa, quien sostiene una guerra contra el crimen organizado, asegura que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no ha detallado su denuncia.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas afirman que de acuerdo a estudios suman un 25%.