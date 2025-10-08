Autores de fallido atentado contra Cristina Kirchner irán a prisión por 10 y 8 años

Fernando Sabag Montiel, de 38 años fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, una pena que unificada con otras previas lleva a un total de 14 años, dijo la jueza en un tribunal al norte de Buenos Aires, según el reporte de AFP.

Su entonces novia Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir ocho años de prisión por haber sido “partícipe necesaria”, dijo la jueza.

La Fiscalía

La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, mientras los abogados de Fernández habían solicitado 15 años para cada uno, informó EFE.

El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy