Bruselas propone nuevas salvaguardas para responder a temores por el acuerdo con Mercosur

Las salvaguardias figuran en un reglamento y, según Bruselas, "proporcionan un nivel adicional de seguridad", más allá de la "introducción gradual, cuidadosamente calibrada, de los contingentes específicos acordados con el Mercosur para las importaciones en sectores sensibles", dijo la Comisión en un comunicado.

Ello permitiría poner en marcha protecciones "rápidas y eficaces" en el "improbable caso de un aumento imprevisto y perjudicial de las importaciones procedentes del Mercosur o una disminución indebida de los precios para los productores de la UE".

En particular, incluyen procedimientos para garantizar la aplicación de las medidas de salvaguardia bilaterales para los productos agrícolas y disposiciones específicas relativas a ciertos productos agrícolas sensibles, como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. Estas últimas incluyen una vigilancia reforzada, desencadenantes claros y una respuesta rápida.

Bruselas supervisará sistemáticamente las tendencias del mercado en relación con las importaciones de determinados productos agrícolas sensibles y, cada seis meses, enviará un informe (sobre toda la UE o la situación de uno o varios países) al Consejo (países UE) y al Parlamento Europeo en el que se evaluará el impacto de estas importaciones en los mercados de la UE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la CE, esto "permitirá identificar cualquier riesgo en una fase temprana y actuar con rapidez para remediar los posibles impactos negativos". Dichos informes abarcarán el mercado de la Unión y, si procede, también la situación específica de uno o varios Estados miembros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Comisión examinará prioritariamente los casos en los que se produzca un aumento repentino de las importaciones o una disminución de los precios internos concentrados en uno o varios Estados miembros.

Como norma, iniciará una investigación si los precios de importación del Mercosur son al menos un 10 % inferiores a los de los mismos productos o de los competidores de la UE, y se produce un aumento superior al 10 % en las importaciones anuales de un producto que entra condiciones preferenciales, o una disminución del 10 % en los precios de importación de ese producto de Mercosur en comparación con el año anterior.

Si la investigación concluye que existe un perjuicio grave (o amenaza de perjuicio grave), la UE podría retirar temporalmente las preferencias arancelarias a los productos que causan el perjuicio.

Bruselas se compromete a iniciar una investigación a petición de un Estado miembro, cuando existan motivos suficientes, activando las medidas de salvaguardia provisionales en un plazo máximo de 21 días tras la recepción de la solicitud en los casos más urgentes, si existe un riesgo de perjuicio suficiente.

Otra novedad es el objetivo de concluir las investigaciones en un plazo de 4 meses, frente a los 12 meses que permite la APEM).

Las cláusulas bilaterales de salvaguardia incluidas en la APEM permiten la retirada temporal de las preferencias arancelarias para contrarrestar los posibles efectos negativos de las reducciones arancelarias.

Con la propuesta de hoy, esta cláusula se convierte en legislación de la UE vinculante e inmediatamente aplicable.

El Reglamento propuesto hoy por la Comisión deberá ser adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante un procedimiento legislativo ordinario.