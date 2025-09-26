El agro francés se moviliza contra el acuerdo Mercosur-UE

“La revuelta campesina se retoma en Versalles”. Un centenar de agricultores protestaron ante este célebre palacio francés contra el proyecto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en el marco de una jornada de movilización.

A llamado del principal sindicato agrícola FNSEA y sus aliados de Jóvenes Agricultores, decenas de agricultores y una quincena de tractores se dieron cita a la entrada del palacio, donde encendieron una fogata y bengalas verdes.

Los agricultores y ganaderos franceses temen que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo Mercosur-UE cuyo proceso de ratificación lanzó la Comisión Europea en septiembre.

Manifestación en varias ciudades

“El objetivo de esta movilización es evidentemente llamar la atención del jefe de Estado”, Emmanuel Macron, quien debe “actuar”, declaró el líder de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

Las autoridades esperan unos 3.000 participantes en 70 acciones organizadas por toda Francia. El sindicato agrícola Confederación Campesina, el tercero del sector, llamó por su parte a manifestar con tractores en París el 14 de octubre.

Pascal Verriele, de 56 años y miembro de la FNSEA, siente “tocar fondo” tras 40 años trabajando en el sector. “Ya no tengo visibilidad, ni margen de maniobra”, lamentó este agricultor.

“Está el Mercosur, los dispositivos otorgados a Ucrania de cuotas de importación sin aranceles. Todo esto desestabiliza nuestras explotaciones”, agregó.

Manifestaciones recurrentes

Los agricultores y ganaderos ya protagonizaron protestas masivas en 2024 contra la situación del sector. El gobierno prometió entonces varias medidas como la supresión del encarecimiento del diésel de uso agrícola, ayudas o menos trámites administrativos.

Respecto al acuerdo UE-Mercosur, la Comisión Europea prometió completar el tratado con un “texto jurídico” que refuerce las medidas de salvaguardia en caso de impacto en los productos europeos, con la esperanza de tranquilizar a Francia.

Pero a los sindicatos agrícolas franceses no les convence y amenazan ya con nuevas protestas durante el “invierno” boreal, “cuando la situación del trabajo en los campos nos lo permita”, advirtió Rousseau.