Expresidente Mesa dice que el MAS pretende dar un "golpe a la democracia" en Bolivia

"Expreso mi categórico rechazo a la intención del MAS de dar un golpe a la democracia, a través de la consideración en la Cámara de Senadores del PL 307/2024-2025 'De Aplicación Gubernativa Electoral' que pretende cesar a los vocales, suspender el proceso electoral y prorrogar el mandato del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo", escribió Mesa en la red social X.

Más temprano esta jornada, el presidente Arce alertó de un intento de "golpe a la democracia" que se pretende dar desde el Legislativo mediante acciones que apuntan a suspender la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo mandatario del país.

Según Arce, la primera acción con la que se busca dar ese "golpe" es la reposición de un proyecto de ley planteado por un senador oficialista para prorrogar su mandato y el de las demás autoridades electas para el periodo 2020-2025 y para suspender a los actuales vocales electorales.

El citado proyecto fue propuesto en septiembre por el senador Pedro Benjamín Vargas, legislador por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y perteneciente a la facción leal al actual titular del Senado y excandidato presidencial Andrónico Rodríguez.

El mandatario insistió en que su Gobierno cree "en la transición democrática" y en una "entrega transparente y ordenada del Gobierno" a quien resulte ganador de la segunda vuelta y pidió a todos los bolivianos "cerrar filas" para impedir que se concrete este "golpe a la democracia".

Mesa es uno de los principales opositores del Gobierno de Arce y es el líder de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora en el Legislativo.

"Demando a los Senadores de CC que defiendan con firmeza la institucionalidad democrática e impidan la comisión de este despropósito masista que puede traer convulsión y caos en el país", manifestó Mesa en su publicación.

El 19 de octubre los bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir por primera vez en su historia, en una segunda vuelta, a su presidente y vicepresidente entre los binomios opositores liderados por el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).