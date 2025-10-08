La llegada de turistas a Nepal cae un 18,3 % en septiembre tras las protestas juveniles

Según la Junta de Turismo de Nepal, el país recibió 78.711 visitantes extranjeros en septiembre, menos que los 96.302 que acudieron a Nepal en el mismo período del año pasado.

El turismo es una de las actividades económicas claves de Nepal, suponiendo alrededor del 7 % del producto interior bruto de este país del Himalaya y empleando a cientos de miles de personas de manera directa e indirecta.

El director ejecutivo de la Junta de Turismo, Deepak Raj Joshi, dijo a EFE que la caída se debió principalmente a las protestas protagonizadas por el grupo autodenominado "generación Z" entre los días 8 y 9 de septiembre.

Las manifestaciones, un movimiento anticorrupción avivado por el veto a redes sociales implantado en el país por el ejecutivo del entonces primer ministro KP Sharma Oli, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, y en ellas murieron 72 personas.

El Banco Mundial (BM) dijo el martes que se espera que las protestas en Nepal reduzcan las perspectivas de crecimiento económico del país hasta un 2,1 %.

En abril, la institución había proyectado que la economía nepalí crecería un promedio del 5,4 % en el último año fiscal, hasta julio de 2025.

La Junta de Turismo ha lanzado la campaña #NepalNow ("Nepal ahora", en inglés) en las redes sociales, con la esperanza de detener la caída de llegadas y restaurar la confianza de los viajeros.

Según datos de la Junta, la India fue el principal mercado emisor de visitantes en septiembre (15.556), seguida de Estados Unidos (9.679) y Australia (6.824).

Otros focos emisores con más de 1.000 viajeros fueron China, el Reino Unido, Sri Lanka, Bangladés, Alemania, Israel y Malasia.

Por regiones, el mayor número de turistas provino del Sur de Asia (un 30,9 %), seguido de Europa (21,1 %), otras partes de Asia (16 %) y América (14,6 %). Oceanía representó el 9,3 %, mientras que Oriente Medio contribuyó con el 3 % y África con el 0,4 %.