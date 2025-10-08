La ONU celebra el acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplirlo plenamente

Washington, 8 oct (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas (ONU) dio la bienvenida este miércoles al anuncio de un acuerdo para garantizar un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump.