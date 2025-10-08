Mundo

Putin llega a Tayikistán para participar en cumbre Rusia-Asia Central y Consejo de la CEI

Moscú, 8 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó hoy a Dusambé, la capital de Tayikistán, en una visita de tres días durante la que participará en la cumbre Rusia-Asia Central y en una reunión del Consejo de jefes de Estados de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Por EFE
08 de octubre de 2025 - 14:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2359

Además, según informó este miércoles un portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostendrá una reunión con su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, la primera desde hace más de un año y tras tensiones entre Moscú y Bakú.

A su llegada al aeropuerto de Dusambé, el líder ruso fue recibido por el presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón.

De allí, ambos se dirigieron al complejo monumental 'Unidad Nacional y Renacimiento de Tayikistán' de la plaza Dusti, donde Putin depositó una ofrenda floral ante la estatua de Ismail Somoni, el emir samánida de Transoxiana y del Gran Jorasán, durante cuyo reino el Imperio samánida se constituyó en potencia regional.

Posteriormente, Putin y Rajmón sostuvieron una breve reunión en el Jardín Botánico Iram, durante la cual el mandatario ruso le regaló al líder tayiko una edición de lujo de un libro de historia y una pintura de Max Birshtein dedicada a la amistad entre ambos países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado