Putin llega a Tayikistán para participar en cumbre Rusia-Asia Central y Consejo de la CEI

Moscú, 8 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó hoy a Dusambé, la capital de Tayikistán, en una visita de tres días durante la que participará en la cumbre Rusia-Asia Central y en una reunión del Consejo de jefes de Estados de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).