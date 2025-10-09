Avianca invierte más de 800 millones de dólares para fortalecer su flota y servicio

Bogotá, 9 oct (EFE).- La aerolínea colombiana Avianca está invirtiendo más de 800 millones de dólares para fortalecer su flota y mejorar la experiencia de servicio al cliente como parte de una estrategia para consolidar su crecimiento, informó este jueves la compañía.