El brasileño-alemán Markus Haupt, confirmado como consejero delegado de Seat y Cupra

Según anunció esta tarde Seat en un comunicado, Haupt, que ejercía de consejero delegado interino desde el pasado 1 de abril, ha sido nombrado definitivamente consejero delegado, tomando así el relevo del británico Wayne Griffiths, que dejó por sorpresa el cargo el pasado 31 de marzo.

Haupt, que era también vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística de Seat desde 2022, era el candidato natural por su grado de conocimiento de las marcas Seat y Cupra, y desde hace meses se esperaba que fuera ratificado, aunque finalmente la decisión se ha demorado hasta hoy pero el nombramiento será de efecto inmediato.

"Haupt ha ocupado el cargo de consejero delegado interino desde el 1 de abril y ahora, con el apoyo total del Comité Ejecutivo de la compañía, asume el cargo de forma permanente", subraya Seat.

El directivo toma el mando en un momento decisivo para la filial española del grupo Volkswagen (VW), tanto por la transición al coche eléctrico como por los aranceles europeos impuestos al Cupra Tavascan, el vehículo eléctrico que Seat produce en China, y los efectos que puede tener esta decisión sobre la producción en la planta de Martorell (Barcelona).

Estos aranceles de la Unión Europea (UE) a la importación del Cupra Tavascan suman actualmente un 30,7 %, del cual un 10 % ya estaba previsto anteriormente y un 20,7 % se ha fijado de forma adicional.

"Estoy convencido de que escribiremos un nuevo capítulo de crecimiento en la historia de la compañía", afirmó Haupt tras su nombramiento.

Nacido en Sao Paulo (Brasil) y con nacionalidad alemana, este directivo de 48 años de madre española conoce también perfectamente a los responsables políticos de las diferentes administraciones, está bien conectado con la dirección de Volkswagen y tiene buena relación con los sindicatos de Seat, por lo que su ratificación era algo esperado en el seno de la compañía.

Haupt empezó su trayectoria en 2001 en Seat y desempeñó un papel clave en el lanzamiento del Audi Q3 en la planta de Martorell (Barcelona), y en su trayectoria también ha sido presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben (Pamplona).