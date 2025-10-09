Erdogan, satisfecho con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, por el que agradece a Trump

Ankara, 9 oct (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, expresó este jueves su satisfacción por el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo integrista palestino Hamás, que debería poner fin hoy a una guerra que duró dos años, por lo que agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump.