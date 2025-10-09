Jefe del Ejército de Nicaragua resalta en La Habana las "fortalecidas relaciones" con Cuba

"En el marco de nuestras fortalecidas relaciones de hermandad, continuamos la batalla contra el mismo agresor que intenta doblegarnos. Levantemos nuestras banderas de dignidad, el imperialismo norteamericano insiste en atacarnos", afirmó el alto cargo militar nicaragüense.

El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de la isla, el general Álvaro López Miera, recibió a Avilés Castillo, quien visita por quinta vez el país caribeño donde se formó en la escuela militar Antonio Maceo, según recuerda el periódico Granma.

"Sigamos luchando porque en las actuales circunstancias donde el imperialismo norteamericano sigue agrediendo a nuestra América y de manera particular a Cuba, Nicaragua y Venezuela", recalcó el visitante.

Durante su visita, el comandante del país centroamericano tiene previsto formalizar el mecanismo bilateral de colaboración en materia de defensa, seguridad y cooperación técnico-militar, según indicó el Ejército de Nicaragua en una declaración.

Asimismo subrayó "la importancia de sostener altos niveles de confianza y los procesos de trabajo coordinado que permitan fortalecer las sólidas relaciones que unen al Ejército de Nicaragua y las FAR de Cuba, que coadyuven desde las propias capacidades a la seguridad y estabilidad de la región, mediante el respeto mutuo de los Estados y la búsqueda permanente de la paz".

La información refiere que la agenda de trabajo de Avilés en Cuba incluye en los próximos días visitas a unidades militares, así como homenaje a los héroes nacionales del país caribeño.

El general Avilés, de 68 años, que tomó posesión de su cuarto mandato consecutivo, está vez por seis años, como comandante en jefe del Ejército, es un exguerrillero sandinista que fue jefe del Estado Mayor General entre 2005 y 2010, y jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005).