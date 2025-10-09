Jueza de Ecuador declara ilegal detención de cinco personas por ataque a vehículo de Noboa

"La jueza calificó de ilegal la detención por violar el debido proceso, mantener incomunicados, sin lectura de derechos que tienen los detenidos", señaló en un mensaje en redes sociales el abogado Yaku Pérez, excandidato presidencial y líder ambiental indígena.

"El Estado como siempre hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Franklin no es terrorista es artista y los demás son defensores", añadió Pérez.

Los cinco detenidos son Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa, a quienes la Fiscalía no pudo formular cargos contra ellos después de que la magistrada declarase ilegal sus arrestos.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la decisión de la jueza como una "traición" al país.

"¿Qué podemos esperar de la Justicia si ya hemos visto todo este tiempo que libera delincuentes?", se preguntó Reimberg, que en los últimos meses inició una campaña para exponer y señalar públicamente a los magistrados que dejasen en libertad a delincuentes peligrosos que capturase la Policía.

"Dicen que no le habían leído los derechos en Cañar sino en Azuay. Por esa razón los dejan libre", añadió el ministro, al recordar que el Gobierno los había identificado a partir de los vídeos del ataque difundido en redes sociales.

Reimberg comentó que "estos son los actores que lanzaron las piedras", pero instó a buscar quiénes están detrás de esta acción, entre los que mencionó al actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Marlon Vargas, y su predecesor, el excandidato presidencial Leonidas Iza.

El ataque ocurrió en la tarde de este martes en la sureña provincia andina de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

De acuerdo a redes sociales, un grupo de indígenas de la zona que bloqueaba una de las carreteras de la provincia apedreó la caravana en la que se trasladaba el mandatario, lo que causó destrozos en los vehículos, que quedaron algunos con vidrios rotos y abolladuras.

Si bien la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, llegó a aseverar que el automóvil también recibió impactos de bala al presentar ante la Fiscalía una denuncia por "intento de asesinato", esto no fue demostrado posteriormente.

Ecuador lleva diecisiete días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Conaie, inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, que elevó su precio de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Sin embargo, ahora la Conaie exige la bajada en tres puntos del impuesto al valor agregado (IVA) hasta el 12 %, mejoras en salud y educación, y ha incluido en la protesta su rechazo al referéndum nacional el próximo 16 de noviembre, en la que -por iniciativa de Noboa- se preguntará a la ciudadanía sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Hasta el momento hay un indígena fallecido, más de un centenar de heridos y otros cien tantos detenidos, entre ellos los imputados por terrorismo que permanecen en prisión provisional.

El movimiento indígena ya estuvo al frente de manifestaciones masivas en rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles en 2019 y 2022, cuando consiguieron que los presidentes de entonces, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) diesen marcha atrás a esta medida de ajuste fiscal requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).