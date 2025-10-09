Media Luna Roja:"en cuanto den paso a Gaza, llevaremos la mayor cantidad posible de ayuda"

Así lo indicó a EFE Jaled Zayed, el responsable de la Media Luna Roja egipcia en la provincia de Sinaí del Norte, donde se encuentra el único paso fronterizo que une el territorio palestino con el exterior y donde desde prácticamente el inicio del conflicto se acumulan miles de toneladas de ayuda humanitaria que no puede entrar en el enclave por decisión israelí.

"En cuanto el alto el fuego sea anunciado oficialmente, estamos completamente listos para llevar la ayuda, en cualquier cantidad, incluso si el número de camiones alcanza el millar diario. Según lo que sabemos del acuerdo, se espera que crucen unos 400 camiones al día y ese número puede incrementarse a 600. (...) Una vez que los pasos estén abiertos, enviaremos la mayor cantidad posible", dijo.

La única dificultad para la entrega de la ayuda serán los obstáculos que ponga Israel, que aún ocupa el lado palestino de la frontera y que de momento sólo permite la entrada de camiones a cuentagotas y con grandes limitaciones.

"Muchos de sus obstáculos están vinculados a las especificaciones de embalaje y la clasificación de tipos de ayuda. Pero no hay estándares claros por su parte y a veces hay obstrucción deliberada para permitir que entre cierto tipo de ayuda. También imponen horas específicas de trabajo y a veces cierran el paso sin dar motivos", indicó Zayed, quien espera que esto no suceda una vez entre en vigor el acuerdo.

Si bien no hay escasez de ayuda, Zayed recordó que "todo tipo de materiales" se necesitan con urgencia en el territorio bajo ataque de Israel: "agua, alimentos, medicina, fórmula infantil y tiendas de campaña. Gaza necesita de todo lo relacionado con ayuda humanitaria desesperadamente".

Segun indicó, los voluntarios egipcios están "felices" ante la noticia del alto el fuego, además de "mental y emocionalmente preparados para la siguiente fase: trabajar incansablemente para entregar ayuda al pueblo de Gaza".